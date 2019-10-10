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Nahda Hareketi'nden bağımsız aday Said'i destekleme vurgusu

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi, 13 Ekim'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turunda daha önce bağımsız aday Kays Said'i destekleme konusunda aldıkları kararın geçerli olduğunu belirtti.Partiden yapılan...

Genel 10.10.2019, 02:35
Nahda Hareketi'nden bağımsız aday Said'i destekleme vurgusu
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TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi, 13 Ekim'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turunda daha önce bağımsız aday Kays Said'i destekleme konusunda aldıkları kararın geçerli olduğunu belirtti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılmasının ardından çıkan haberlere ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Bazı haber sitelerinin, Karvi'nin, Nahda ile yapılan anlaşma çerçevesinde serbest bırakıldığı yönündeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Karvi'nin serbest bırakılmasının da tutuklanmasının da yargıyı ilgilendiren bir mesele olduğu, partinin bununla bir alakası olmadığı belirtildi.

Açıklamada, partinin 2'nci turda Kays Said'i destekleme konusundaki tavrının değişmediği de vurgulandı.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 27 Eylül'de, partisinin cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda bağımsız aday Said'i destekleyeceğini duyurmuştu.

Yolsuzluk suçlamasıyla 23 Ağustos'ta tutuklanan ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 2'nci tura kalan medya patronu Nebil el-Karvi, dün serbest bırakılmıştı.

#Tunus #Nahda Hareketi
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