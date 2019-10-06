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Nahda Hareketi'nden sözleşme iddialarına yalanlama

- Nahda Hareketinden, Parlamento seçimlerinde destek almak üzere yabancı bir şirketle anlaşma ya da sözleşme yaptığı iddialarını yalanladı

Genel 06.10.2019, 05:26
Nahda Hareketi'nden sözleşme iddialarına yalanlama

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi, parlamento seçimlerinde kendilerinde destek almak üzere yabancı herhangi bir reklam şirketiyle ilişkisinin olmadığını açıkladı.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Parlamento seçimlerinde destek almak üzere yabancı bir şirketle anlaşma ya da sözleşme yaptığı iddiaları yalanlandı.

Söz konusu iddiaların şiddetle kınandığı açıklamada, bunun, seçim sürecini etkilemek üzere yapıldığı vurgulandı.

Tunus'ta Başsavcılık geçen cuma, 13 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde aday medya patronu Nebil el-Karvi hakkında başında eski İsrailli bir istihbarat subayının bulunduğu şirketle seçimlere destek amaçlı anlaşma yaptığı iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Bu gelişmenin ardından benzeri bir iddia Nahda Hareketi için de dillendirilmeye başlanmıştı.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinin ardından 13 Ekim'de cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak.

#Cumhurbaşkanlığı seçimleri #Nahda Hareketi #Nebil el-Karvi #parlamento seçimleri #Tunus
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