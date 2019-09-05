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Narlı’da batık gemi enkazı çıkarılıyor

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde iskeleye bağlıyken 6 yıl önce batan Pasha isimli kuru yük gemisinin enkazını denizden çıkarmak için çalışmalar başladı.

Genel 05.09.2019, 12:17 05.09.2019, 12:34
Narlı’da batık gemi enkazı çıkarılıyor
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Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde iskeleye bağlıyken 6 yıl önce batan Pasha isimli kuru yük gemisinin enkazını denizden çıkarmak için çalışmalar başladı.

2013 yılının Eylül ayında Marmara Adası açıklarında su almaya başlayan Pasha isimli kuru yük gemisi, Narlı iskelesine kadar gelerek batmıştı. 6 yıl süresince Narlı’da görev yapan muhtarların çabasına rağmen denizden çıkarılamayan geminin bakanlığa baş vurusu sonrası parçalanarak denizden çıkarılmasına kararı verildi. Yetkililer alınan karar sonrası Pasha adlı geminin sökümüne başladı.

Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağtekin, geçtiğimiz mayıs ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı yazılı müracaat sonrasında, bakanlık yetkililerinin harekete geçerek geminin denizden çıkarılması çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Muhtar Dağtekin, "Narlı iskelesi önlerinde batık durumda olan geminin, bayramdan önce parçalanma işlemi başlatıldı, denizin dibinde kalan makine dairesi bölümü olan enkazı balonla su yüzeyine çıkarıldı. Gemiden sökülen saclar iş makineleri ile kamyonlara yüklenip, gemi sahipleri tarafından kiralanan boş bir alanda toplandıktan sonra geminin enkazı TIR’larla taşınacak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#enkaz #narlı #balıkesir
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