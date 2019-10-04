Son Dakika
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
HSK'den “savcıya rüşvet teklifi“ iddialarına ilişkin açıklama
Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası: Busenaz 2. turda
Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması!
Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

NATO Atlantik Konseyinin Gürcistan toplantısı

- NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Batum'da Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi - Zurabişvili: - "(Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeler) Her halükarda işgalin üstesinden gelmeliyiz ve bu konuda daha çok ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var" - Gottemoeller: - "Rusya'yı, Gürcistan'ın bölgeleri olan Abhazya ile Güney Osetya'yı bağımsız tanımasından vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu bölgeler, Gürcistan'ın ayrılmaz parçasıdır"

Genel 04.10.2019, 19:46
NATO Atlantik Konseyinin Gürcistan toplantısı

BATUM (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmelere ilişkin "Her halükarda işgalin üstesinden gelmeliyiz ve bu konuda daha çok ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyinin Gürcistan ziyareti çerçevesinde, Batum'da bulunan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile bir araya geldi.

Zurabişvili ile Gottemoeller, öncelikle basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme yaptı, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Kuzey Atlantik Konseyi heyetinin Batum'a gelmesinin, NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına verdiği büyük desteğin bir kez daha gösterilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Görüşmede, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeleri, işgal altındaki bu iki bölgenin durumunu anlattıklarını aktaran Zurabişvili, "Her halükarda işgalin üstesinden gelmeliyiz ve bu konuda daha çok ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Zurabişvili, Karadeniz güvenliğinin herkes için son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, görüşmede bölgesel güvenliğin artırılması konularını da ele aldıklarını söyledi.

Gürcistan'ın siber güvenliği konusunda çeşitli ülkelerle iş birliği yaptığını vurgulayan Zurabişvili, bu konuda NATO'dan da yardım istediklerinin altını çizdi.

- "Rusya'yı vazgeçmeye çağırıyoruz"

Gottemoeller, NATO ile Gürcistan arasındaki iş birliğinin başarılı şekilde gelişmeye devam ettiğini belirterek, Karadeniz'de güvenliğin artırılması adına NATO'nun Gürcistan'la sahil güvenliği alanında da iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

NATO'nun Afganistan misyonunda NATO üyesi olmayan ülkelerin arasında Gürcistan'ın en çok askeri bulundurduğunu vurgulayan Gottemoeller, "Gürcistan, güvenlik ihracatçısı olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gottemoeller, NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek verdiğini belirterek, "Rusya'yı, Gürcistan'ın bölgeleri olan Abhazya ile Güney Osetya'yı bağımsız tanımasından vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu bölgeler, Gürcistan'ın ayrılmaz parçasıdır." şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller'in başkanlığında Batum'da bulunan Kuzey Atlantik Konseyi heyeti, akşam saatlerinde Gürcistan'dan ayrıldı.

#Abhazya #Güney Osetya #Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili #NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller Gürcistan'da
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@