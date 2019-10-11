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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe’ye geldi. Genel sekreter Stoltenberg, burada bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
Genel 11.10.2019, 10:55 11.10.2019, 11:00
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe’ye geldi. Genel sekreter Stoltenberg, burada bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
İstanbul’a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofise geçti. Genel sekreter Jens Stoltenberg, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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