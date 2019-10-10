"NATO müttefikleri birbirlerine zor zamanda destek çıkar"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye ve İspanya NATO müttefikidir ki NATO müttefikleri birbirlerine zor zamanda destek çıkarlar. İspanya da bunun bir örneği." dedi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba'nın ev sahipliğinde, bir otelde İspanya Milli Günü "Fiesta Nacional" resepsiyonu verildi.

Resepsiyona başkentteki yabancı misyon şefleri, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve İspanya milli marşının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya Milli Günü'nü kutladı.

İki ülkenin NATO'da, Akdeniz bölgesinde ve Avrupa'da yakın müttefik olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, ekonomik ilişkilere değindi.

Kaymakcı, İspanya'nın Avrupa'da Türkiye'nin en büyük ticari partnerlerinden biri olduğunu anımsatarak, "Türkiye ve İspanya NATO müttefikidir ki NATO müttefikleri birbirlerine zor zamanda destek çıkarlar. İspanya da bunun bir örneği, Adana'daki Patriot bataryaları ile Türk hava savunmasını destekliyorlar. Bunun adı dostluk ve dayanışmadır." dedi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına ve hedeflerine değinen Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Suriye'de bir NATO krizi ile baş ederken ve sınırın diğer tarafından kasabalarımıza, halkımıza ve Suriyelilere karşı terörist saldırılar düzenlenirken maalesef NATO'daki bazı müttefiklerimiz desteklerini çekmeye karar verdiler. Kuzey Suriye'de bir başka operasyona girdik. Amacımız Türkiye sınırını ki bu aynı zamanda NATO ve Avrupa sınırı, terörizmden, PYD/YPG'den ve DEAŞ'tan temizlemek. Biz şu an Fırat'ın batı kısmındayız ve şimdi de Fırat'ın doğusuna gitmek durumundayız. Gayemiz oluşturulacak güvenli bölgeye Suriyeliler dönebilsin, bu bizim operasyon maksadımızdır. Kürtlerle bir problemimiz yok, Türkiye'de şu an 300 bin Suriyeli Kürt misafir ediliyor ve Suriye'nin kuzeyindeki memleketlerine dönmek arzusundalar."

Endülüs'te yetişen İslam bilgini İbn Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözüne atıfta bulunan Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine de değindi.

Kaymakcı, "Türkiye'nin coğrafyası Avrupa'dır. Biz kaderimizi pozitif rotaya ve AB üyeliğine doğru dönüştürmeye çabalıyoruz. AB üyeliği Türkiye için stratejiktir. Türkiye AB sürecine bağlıdır ve bu yolda İspanya'nın desteğini memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

- "Başarı öyküsü"

Büyükelçi Gonzalez-Barba da siyasi olarak İspanya ve Türkiye ilişkilerindeki iş birliği ve uyumun üst düzeyde seyrettiğini söyledi.

Yakın ilişkilerin AB tarafından yapılan teşviklere dayandığını belirten Gonzalez-Barba, "Ekonomi, ticaret ve yatırımlar alanında İspanya ve Türkiye ilişkileri bir başarı öyküsüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Gonzalez-Barba, 2018'de ikili ticaret hacminin 13 milyon avroya ulaştığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından davetliler İspanyol ve Akdeniz mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.