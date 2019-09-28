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Neapolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Neapolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve asayiş ekiplerince, Doyran Mahallesi Devrent Zeytincik mevkisindeki antik kentte...
Genel 28.09.2019, 22:06
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Neapolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve asayiş ekiplerince, Doyran Mahallesi Devrent Zeytincik mevkisindeki antik kentte kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgedeki incelemelerde bir metre genişliğinde ve 23 metre derinliğinde kazılmış tünel tespit edildi.
Kazıda kullanılan jeneratör, hava pompası, zemin inceleme cihazı, bilgisayar, 10 kilogram amonyum nitrat, 100 metre elektrik kablosu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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