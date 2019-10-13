Nefes kesen deprem tatbikatı
Ordu’da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleştirilen deprem sonrası enkazdan kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Ordu’da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleştirilen deprem sonrası enkazdan kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Altınordu ilçesi Kumbaşı mevkisinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği depremden yıkılan bir binanın içerisinde yaralılar olduğuna dair ihbar alındı. İhbar üzerine oluşturulan enkaz alanına UMKE ekipleri intikal ederek, önce yaralıları tespit etti, sonrasında ise alanda çalışma başlattı. AFAD görevlilerinin de desteği ile enkazdan kurtarılan yaralılar ilk müdahalenin arından sedye ile taşınarak, ambulans vasıtası ile hastanelere sevk edildi. Başarıyla gerçekleştirilen tatbikat, çevredekilerden de tam not aldı.
“BÖLGEDE DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ”
112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Begüm Gürdal Öz ise enkazdan yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Senaryo gereği burada bir enkaz alanı oluşturuldu. Enkaz alanından 5 tane yaralı kurtarma tatbikatı yapacağız. Beşer kişilik 5 tane timimiz var, 5 tane de triyaj ekibimiz var. AFAD ekiplerimiz de burada. Buradaki senaryo deprem, evimiz yıkılacak. Sonradan müdahale ekibimiz içeri girecek ve triyaj ekibimiz alanı değerlendirme yapacak. Sonrasında kaç yaralı olduğunu değerlendirdikten sonra ekip çağıracak. Yaralılar kurtardıktan sonra da ambulansa taşıyıp, hastaneye naklini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLARIN TAKDİRİNİ TOPLADI
Öte yandan gerçeğini aratmayan tatbikatta görevliler, zamanla yarış ederken, tatbikatı izleyen vatandaşlar ise nefeslerin tuttu. Çevredeki vatandaşlar, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, olası bir durumda ekiplerin mücadelesinin başarılı olduğunu belirttiler.
Tatbikat sonrasında katılımcılara başarı ve teşekkür belgeleri verildi.(SK-SLH-BA-Y)
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