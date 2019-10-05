Nemrut krater gölü ve dağı eşsiz manzarası ile büyülüyor

Bitlis sınırları içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı ve Gölü eşsiz manzarası ve rengârenk doğası ile büyülüyor.

Nemrut Kalderası sonbaharla birlikte ziyaretçilerini adeta kendine hayran bırakırken, pastel renklerin ağır bastığı Nemrut’a gelenler doğa harikası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, çektikleri fotoğraflarla anı donduruyorlar. Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında ’Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Sonbahar ayları ile birlikte sadece Nemrut’ta yetişen ‘Huş’ ağaçları pastel renklere büründü. Gelen ziyaretçiler ise bu manzaranın tadını bol bol fotoğraf çekerek çıkarıyor. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçisini ağırlayan Nemrut, soğuk ve sıcak gölleri, buz ve buhar bacaları ile adeta muhteşem bir görüntü sergiliyor. Havaların soğuması ile birlikte son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut’un gün batımını görüntülemek isteyenler de bölgeye akın ediyor. Özellikle fotoğrafçıların yoğun ilgisini çeken bölgeye gelenler, bir kez daha gelmek istediklerini belirtiyorlar. Emekli öğretim görevlisi Hüseyin Munyar, bölgeye ilk kez geldiğini, ancak ilerleyen zamanlarda yine gelmek istediğini ifade ederek, “Bölgeye ilk kez geliyorum. Hatta Tatvan’ı Van’ın ilçesi olduğunu biliyordum. Oysa ki Bitlis’e bağlı. Ama gerçekten hem Van hem de Tatvan insanlarıyla, aynı zamanda doğasıyla çok güzel bir kent. Herkesin gelip mutlaka görmesi lazım. öğrencilerime her zaman söylerdim. Sadece batı ile sınırlı kalmayın. Gidin Anadolu’yu gezin. Anadolu’da gezilecek ve görülecek çok yer var. Ankara ve ötesini dar kalıp içinde kalarak dışlıyorsunuz. Türkiye bir mozaik. Bu mozaiği yan yana getirip yaşayın. Burada biz o mozaiği gördük. Buraya geldiğimiz arkadaşlarımızda bu bölgeyi gezerken çok mutlu oldular. Çok güzel yerle olduğunu söylüyorlar. Ben tekrar tekrar gelmek isterim. Adıyaman Nemrut’a da 2 kez çıktım. Gerekirse tekrar giderim. Buraya da tekrar gelmek istedim“ dedi.

Emekli Nuray Saral ise, “Burası çok harika bir yer. 5 günlük bir gezi kapsamında buraya geldik. Bu geziler sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu çok sevdik. Bu geziyle birlikte burası hakkındaki fikirlerim de değişti. Gerçekten tekrar tekrar gelmek ve görmek istediğim yerler. Oturduğumuz yerde ve dinlediğimiz haberlerden dolayı bir takım soğukluklar yaşıyorsunuz. Ama gelip gördükten sonra fikirleriniz değişiyor. Çok güzel bir ortam” dedi.

(Vahit Olcay/İHA)