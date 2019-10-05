Nemrut krater gölü ve dağı eşsiz manzarası ile büyülüyor
Bitlis sınırları içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı ve Gölü eşsiz manzarası ve rengârenk doğası ile büyülüyor.
Genel 05.10.2019, 09:17
Bitlis sınırları içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı ve Gölü eşsiz manzarası ve rengârenk doğası ile büyülüyor.
Emekli Nuray Saral ise, “Burası çok harika bir yer. 5 günlük bir gezi kapsamında buraya geldik. Bu geziler sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu çok sevdik. Bu geziyle birlikte burası hakkındaki fikirlerim de değişti. Gerçekten tekrar tekrar gelmek ve görmek istediğim yerler. Oturduğumuz yerde ve dinlediğimiz haberlerden dolayı bir takım soğukluklar yaşıyorsunuz. Ama gelip gördükten sonra fikirleriniz değişiyor. Çok güzel bir ortam” dedi.(Vahit Olcay/İHA)
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