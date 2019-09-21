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Neşet Ertaş’ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş’ın kardeşi Ayşe Garip, Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 21.09.2019, 14:17 21.09.2019, 20:08
Neşet Ertaş’ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş’ın kardeşi Ayşe Garip, Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

2 gün önce Ankara’nın Lalahan ilçesinde otomobil çarpması sonrası hayatını kaybeden Ayşe Garip için memleketi Kırşehir’de cenaze töreni düzenlendi. Garip’in cenazesi, öğle namazını müteakip Aliçam Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(Vahit Aldı- Enderhan Öz/İHA)

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