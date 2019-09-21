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Neşet Ertaş’ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş’ın kardeşi Ayşe Garip, Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 21.09.2019, 14:17 21.09.2019, 20:08
Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş’ın kardeşi Ayşe Garip, Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.
(Vahit Aldı- Enderhan Öz/İHA)
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