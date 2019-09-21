Neslican Tay’ın cenazesi memleketi Rize’ye uğurlandı
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay’ın cenazesi, memleketi Rize’ye uğurlandı. Tay’ın kanser nedeniyle kesilen bacağını daha önce gömdüklerini ve cenazesinin de bacağının yanına gömüleceğini söyleyen dayı Ömer Yazıcı, “Neslican’ın umut olduğu bütün hastalar, lütfen mücadelenizi bırakmayın. Neslican’ın ruhunu bu şekilde yaşatacağız inşallah” dedi.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay’ın cenazesi, memleketi Rize’ye uğurlandı. Tay’ın kanser nedeniyle kesilen bacağını daha önce gömdüklerini ve cenazesinin de bacağının yanına gömüleceğini söyleyen dayı Ömer Yazıcı, “Neslican’ın umut olduğu bütün hastalar, lütfen mücadelenizi bırakmayın. Neslican’ın ruhunu bu şekilde yaşatacağız inşallah” dedi.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay’ın cenazesi tedavi için yattığı hastaneden alınarak memleketi Rize’ye götürülmek üzere yola çıktı. Neslican’ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, hastaneye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sanatçı Haluk Levent aileye başsağlığı diledi. Hastaneden otobüsle alınan cenaze, Neslican’ın ailesiyle birlikte memleketi Rize’ye doğru yola çıktı.
“NESLİCAN’I KAYBETMEDİK, NESLİCAN’IN SADECE BEDENİNİ KAYBETTİK”
“‘BEN EN AZINDAN SAVAŞARAK KAYBEDERİM’ DİYEN BİR KIZIMIZDI”
Aileye başsağlığı dilemek için hastaneye gelen Haluk Levent, “Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Az sonra otobüsümüz gelecek ve Rize’ye doğru hareket edilecek. Aileyi toparladık. Az önce de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ziyaret ettiler. Ailesine başsağlığı dilediler. Kesinlikle miras kaldı. Bunu hepimiz biliyoruz. O bu mücadelenin neferiydi. ‘Ben en azından savaşarak kaybederim’ diyen bir kızımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Diyebilecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Bundan sonra onun anısını en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız” diye konuştu.
Öte yandan, Neslican Tay’ın cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Rize merkez Sahil Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.(Serdar Ünal/İHA)
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