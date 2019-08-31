Netanyahu'dan Macron'a İran uyarısı
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Bölgede saldırganlığını artıran İran ile görüşmek için doğru bir zaman değil"
KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın bölgede "saldırganlığını artırdığını" iddia ederek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a böylesi bir süreçte Tahran yönetimiyle görüşmenin "doğru olmadığını" söyledi.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile Macron bölgesel gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Fransa tarafının isteği üzerine yapıldığı belirtilen görüşmede, her türlü saldırıya karşı İsrail'in kendisini koruyacağını kaydeden Netanyahu, "Bölgede saldırganlığını artıran İran ile görüşmek için doğru bir zaman değil." ifadesini kullandı.
Trump da Ruhani ile görüşme ihtimaline ilişkin "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." ifadesini kullanmıştı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Trump'ın açıklamasına, "Yaptırımları sona erdirmedikleri sürece İran-ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız." cevabını vermişti.
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