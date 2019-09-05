Son Dakika
"Türkiye'yi kim yönetiyorsa ona gittik, gideceğiz"
FETÖ'den aranan sözde "üst yönetici" yakalandı
GÜNCELLEME - Antalya'da LPG tankerinde yangın
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Lute ile görüştü
İtalya'da "ikinci Conte hükümeti" dönemi
Trenle çarpışan kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Narlı’da batık gemi enkazı çıkarılıyor
Irak, hurma ithalatını yasakladı
Öğretmenin kayıp kaplumbağası otogarda bulundu
GÜNCELLEME- Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi

Netanyahu'dan uluslararası topluma İran'a baskıyı artırma çağrısı

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "İran ile görüşme değil, onun üzerindeki baskıyı artırma zamanı"

Genel 05.09.2019, 11:21
Netanyahu'dan uluslararası topluma İran'a baskıyı artırma çağrısı
banner63

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası topluma nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya alan İran'a yönelik baskıyı artırma çağrısı yaptı.

Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yapacağı görüşmelere katılmak için Londra'ya hareketinden önce Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya aldığını duyurmasına ilişkin, bunun Tahran yönetimince uluslararası nakliyeye ve bölgedeki ülkelere karşı "saldırgan eylemlerinin" yanı sıra İsrail Devleti’ne karşı cüretkar saldırılar yapma çabalarının bir göstergesi olduğunu iddia etti.

Johnson ve Esper ile Londra'da ayrı ayrı yapacağı görüşmelerde İran'ı ve diğer meseleleri ele alacaklarını belirten Netanyahu, "İran ile görüşme değil, onun üzerindeki baskıyı artırma zamanı." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün akşam yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını duyurmuştu.

#Binyamin Netanyahu #iran #israil
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@