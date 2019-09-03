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Netflix’ten Türkiye kararı

Netflix Türkiye Sözcüsü, Türkiye’den çekilmeyeceklerini ancak yetkililer ile görüşerek aile denetimlerini sıkılaştıracaklarını belirtti.

Genel 03.09.2019, 17:57
Netflix’ten Türkiye kararı
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Netflix Türkiye Sözcüsü, Türkiye’den çekilmeyeceklerini ancak yetkililer ile görüşerek aile denetimlerini sıkılaştıracaklarını belirtti.

Netflix, internet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına RTÜK denetimi getirilmesinin ardından Türkiye’den çıkacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek."

(İHA)
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