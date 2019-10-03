Nevşehir Belediyesi Etnospor ‘da yerini aldı
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali’ne katılan Nevşehir Belediyesi’nin standında yer alan çömlek, balon, kabak çekirdeği, kara üzüm ve pekmezden yapılan köftür katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali’ne katılan Nevşehir Belediyesi’nin standında yer alan çömlek, balon, kabak çekirdeği, kara üzüm ve pekmezden yapılan köftür katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Nevşehir Belediyesi yöresel ürünlerinin bulunduğu stand ile Etnospor Kültür Festivali’nde yerini aldı. Standın önünde kurulan çömlek tezgâhında öğrenciler çömlek yaptı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı standı ziyarete gelen öğrenciler ile yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet eden Arı, onların çömlek yapımını izledi. Ayrıca stand dışında kurulan Kapadokya’ya özgü balon ise yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler hem standa gelip kabak çekirdeği ve kuru üzümden alırken hem de balonda hatıra fotoğrafı çektirdi.
“NEVŞEHİR KÜLTÜRÜN, SPORUN BAŞKENTİ HALİNE GETİRECEĞİZ”
“KAPADOKYA HEYKELLERİ ÇOK GÜZEL”
Çömlek yapım aşamalarını anlatan Seher Ortaç, “İlk önce demiri ve elinizi ıslatıyorsunuz. Sonra yapacağınız miktarda ayırıyorsunuz. Ne şekil vermek istiyorsanız o şekilde oyuyorsunuz. Kapadokya heykelleri çok güzel” şeklinde konuştu.
“KAPADOKYA’YA GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUZ AMA BİR TÜRLÜ GİDEMEDİK”
Festivale ilk defa katıldığını söyleyen Uzay Şimşek, “Çok beğendik ben ilk defa geliyorum. Her şeyi beğendik. Kapadokya’ya gitmeyi çok istiyoruz ama bir türlü gidemedik” dedi.(Tunacan Atalay/İHA)
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