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Nevşehir'de boğanın saldırdığı kişi öldü
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hayvanlarına yem vermek için ahıra giren kişi, boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesine bağlı Göynük köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Kazım Çetiner...
Genel 01.10.2019, 16:39 01.10.2019, 17:38
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hayvanlarına yem vermek için ahıra giren kişi, boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesine bağlı Göynük köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Kazım Çetiner (70), ahırdaki hayvanlara yem vermek istedi.
Aldığı darbelerle yere yığılan Çetiner, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çetiner'in cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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