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Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması kameraya yansıdı
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Gülşehir ilçesindeki Sanayi Kavşağı mevkisinde, Şenol Saygılı idaresindeki 34...
Genel 10.09.2019, 18:52 10.09.2019, 19:28
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gülşehir ilçesindeki Sanayi Kavşağı mevkisinde, Şenol Saygılı idaresindeki 34 CAF 432 plakalı otomobil ile öğrenci taşıyan Aytekin Demir yönetimindeki 50 SL 188 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan 2 sürücü ile 6 öğrenci, ambulanslarla götürüldükleri Nevşehir Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.
Görüntüde, kazanın aynı istikamete giden araçlardan birinin kavşağa yaklaştığı sırada kontrolsüz şerit değiştirmesinden kaynaklandığı görülüyor.
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