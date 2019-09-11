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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
- Yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı
Genel 11.09.2019, 10:16 11.09.2019, 10:22
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.
Polis, Afgan uyruklu G.M.M'nin Osmanlı Caddesi'nde elinden kesici aletle yaralanmış, yerde yatar vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Gözaltına alınan G.M.M'nin ifadesi doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Afgan uyruklu M.T, S.T. ve A.Ö'nün adresleri tespit edildi.
Şüpheliler, ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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