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Nevşehir'de feci trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kozaklı ilçesi yönüne giden Musa Kaan Sarıaslan (21) idaresindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil, Topaklı köyü mevkisinde Necip Kılıç...
Genel 18.09.2019, 22:57 18.09.2019, 23:48
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kozaklı ilçesi yönüne giden Musa Kaan Sarıaslan (21) idaresindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil, Topaklı köyü mevkisinde Necip Kılıç (78) yönetimindeki 06 EV 5417 plakalı otomobille çarpıştı.
Jandarmanın güvenlik tedbiri alarak bir süre trafiğe kapattığı yol araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan, kazada ağır yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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