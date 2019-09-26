Nevşehir'de kadın cinayeti
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göre beldesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Mustafa T. (64), eşi Melahat T'yi (59) evlerinde uyuduğu sırada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan...
Genel 26.09.2019, 11:19
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göre beldesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mustafa T. (64), eşi Melahat T'yi (59) evlerinde uyuduğu sırada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.
Sağlık ekipleri, Melahat T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mustafa T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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