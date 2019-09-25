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New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı

NEW YORK (AA) - New York'un Long Island bölgesinde yaşayan bir Türk ailenin evi kundaklandı. AA'nın ulaştığı ev sahibi Yunus Karaoğlu, yangının gece 02.30 sularında evin bitişiğindeki araba garajında başladığını söyledi. İtfaiyenin...

Genel 25.09.2019, 21:34
New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı

NEW YORK (AA) - New York'un Long Island bölgesinde yaşayan bir Türk ailenin evi kundaklandı.

AA'nın ulaştığı ev sahibi Yunus Karaoğlu, yangının gece 02.30 sularında evin bitişiğindeki araba garajında başladığını söyledi.

İtfaiyenin 10 dakikada müdahale etmesine rağmen, garaj ve aracın alevler içinde kaldığını anlatan Karaoğlu, olayda ölen veya yaralanan bulunmadığını belirtti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yetkililerin, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit ettikleri ancak yabancı düşmanlığı veya İslamofobi kaynaklı bir sebep için şu ana kadar herhangi bir delile rastlamadıkları aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında, New York'ta bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) temsilcileri de Karaoğlu ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

#Long Island #Türk ailenin evi kundaklandı
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