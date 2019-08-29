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Niğde'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarhisar köyü çıkışında, Yusuf Özgen idaresindeki 51 AV 004 plakalı otomobil ile Ergün Karabacak'ın...
Genel 28.08.2019, 16:50
NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarhisar köyü çıkışında, Yusuf Özgen idaresindeki 51 AV 004 plakalı otomobil ile Ergün Karabacak'ın kullandığı plakası olmayan motosiklet çarpıştı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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