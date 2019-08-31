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Nijer'de sel: 4 ölü
- Maradi kentinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 4 kişi hayatını kaybetti
Genel 31.08.2019, 17:12 31.08.2019, 20:03
DAKAR (AA) - Nijer'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.
Bölgesel Afet Önleme ve Yönetim Hizmetleri Ofisinden yapılan açıklamada, Maradi kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldiği belirtildi.
- Dün sel uyarısı yapılmıştı
Öte yandan Su Kaynakları Bakanlığının cuma günü yayımladığı bildiride, aşırı yağışlar nedeniyle Niamey Nehri'nde benzeri görülmemiş şekilde su seviyesinin yükseldiği belirtilerek, sel olabileceği uyarısında bulunulmuştu.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) son yayımladığı rapora göre, Njier'de 2018'den bu yana meydana gelen sellerde 56 kişi hayatını kaybetti, 206 bin 513 kişi sellerden etkilendi.
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