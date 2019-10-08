Nijerya'da kano battı: 38 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Genel 08.10.2019, 11:55 08.10.2019, 12:03
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kirfi Bölge Yetkilisi Alhaji Bappa Danmalikin-Bara, basına yaptığı açıklamada, Bauchi eyaleti yakınlarındaki Kirfi Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan kanonun aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.
Danmalikin-Bara, olayda 38 kişinin yaşamını yitirdiğini, nehre düşen 2 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Kirfi Nehri'nde iki gün önce de kanonun batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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