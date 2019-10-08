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Nijerya'da kano battı: 38 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Genel 08.10.2019, 11:55 08.10.2019, 12:03
Nijerya'da kano battı: 38 ölü
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ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kirfi Bölge Yetkilisi Alhaji Bappa Danmalikin-Bara, basına yaptığı açıklamada, Bauchi eyaleti yakınlarındaki Kirfi Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan kanonun aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.

Danmalikin-Bara, olayda 38 kişinin yaşamını yitirdiğini, nehre düşen 2 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kirfi Nehri'nde iki gün önce de kanonun batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#battı #kano #Nijerya
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