Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
GÜNCELLEME - Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı
Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü
ESA ve SpaceX uyduları çarpışmanın eşiğinden döndü
Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Karmod, Bahreyn’de 3 ayrı şantiye bina projesini tamamladı
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
"CNR Food İstanbul" kapılarını açtı
İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu

Nijerya'da okula gidemeyen çocuklar için ücretsiz eğitim

- En az 15 milyon çocuğun okula gidemediği ülkede 1 Eylül'den itibaren ilk ve ortaokullarda ücretsiz eğitim başladı

Genel 04.09.2019, 15:41 04.09.2019, 16:45
Nijerya'da okula gidemeyen çocuklar için ücretsiz eğitim
banner63

ABUJA (AA) - Nijerya'da maddi imkansızlıklar nedeniyle ilk ve ortaöğretim seviyesinde okula gidemeyen çocukları için ücretsiz eğitim başlatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Kano Eyaleti'nde düzenlenen "Ücretsiz ve Zorunlu Eğitim Zirvesi"nde konuşan Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo, en az 15 milyon çocuğun okula gidemediğine dikkati çekerek ülke genelinde 1 Eylül'den itibaren ücretsiz eğitim başlattıklarını açıkladı.

Osinbajo, "Federal hükümet bugün 9,8 milyon çocuğa destek veriyor. Bu adımla hükümetimiz ailelere destek vererek çocuklarını okula göndermelerini sağlamayı, öğretmenleri ise ekonomik ve verimlilik açısından desteklemeyi amaçlamaktadır." diye konuştu.

Osinbajo, ülkede her beş çocuktan birinin okula gidemediğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu da söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da projeye destek vererek Nijerya hükümetiyle ortak çalışacaklarını açıkladı.

Ülkedeki tüm eyaletlere yayılması planlan projenin ilk başladığı Kano Eyaleti, 1,5 milyon çocukla Nijerya'da en fazla okula gidemeyen çocuğun bulunduğu bölge özelliğini taşıyor.

#Nijerya #okul #öğrenci
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@