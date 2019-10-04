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Nijerya ordusu 25 çocuğu serbest bıraktı

- "Boko Haram örgütünün faaliyetlerine karıştığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 25 çocuk serbest bırakıldı

Genel 04.10.2019, 20:46
Nijerya ordusu 25 çocuğu serbest bıraktı

ABUJA (AA) - Nijerya ordusunun, "terör örgütü Boko Haram'ın faaliyetlerine karıştığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 25 çocuğu serbest bıraktığı bildirildi.

Lafiya Dole Operasyon Sözcüsü Olusegun Adeniyi, örgüte yönelik operasyon kapsamında yakalanan 25 çocuğun serbest bırakıldığını söyledi.

Adeniyi, aralarında 2 kızın da bulunduğu 25 çocuğun, Borno eyaletindeki Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ofisine gönderildiğini ifade etti.

- 2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin, 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

#Boko Haram #Nijerya #ordu
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