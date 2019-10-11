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Nijerya'da 15 Boko Haram üyesi öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, yaptığı açıklamada, Çok...

Genel 11.10.2019, 12:27
Nijerya'da 15 Boko Haram üyesi öldürüldü
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ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, yaptığı açıklamada, Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nün (MNJTF) Borno eyaletine bağlı Jigalta köyünde Boko Haram'a operasyon düzenlediğini belirtti.

İliyasu, 15 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, yaralanan çok sayıda örgüt üyesinin kaçtığını söyledi.

Operasyonda örgüte ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini veren İliyasu, iki araca da el konulduğunu kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak atanması, 2009'dan bu yana elebaşı olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te MNJTF'yi kurdu.

#Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) #Boko Haram #operasyon #Nijerya
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