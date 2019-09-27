Nijerya'da 300 çocuk işkenceden kurtarıldı
ABUJA (AA) - Nijerya'nın Kaduna eyaletinde rehabilitasyon için gönderildikleri evde işkence gördükleri tespit edilen 300'den fazla erkek çocuğun kurtarıldığı bildirildi.Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, basın mensuplarına...
Genel 27.09.2019, 17:58
ABUJA (AA) - Nijerya'nın Kaduna eyaletinde rehabilitasyon için gönderildikleri evde işkence gördükleri tespit edilen 300'den fazla erkek çocuğun kurtarıldığı bildirildi.
Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapılan operasyon sonucunda 300'den fazla çocuğun işkenceden kurtarıldığını belirtti.
Sabo, mağdurların uyuşturucu bağımlığı gibi sorunları nedeniyle ebeveynleri tarafından o eve gönderildiklerine işaret ederek, olayla ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını aktardı.
Sözcü Sabo, kurtarılan çocukların rehabilitasyon için hastaneye sevk edildiğini söyledi.
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