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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Borno eyaletindeki Gubio-Magumeri...

Genel 30.09.2019, 23:33
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Borno eyaletindeki Gubio-Magumeri kara yolundaki askeri noktaya saldırı düzenledi.

Olayda, 8'i asker olmak üzere 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Nijerya Ordusu'ndan olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

- Son bir haftada 3 askeri noktaya saldırı

Boko Haram terör örgütü, son bir haftada ülkenin kuzeydoğusunda 3 askeri noktaya saldırı düzenledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.


#Boko Haram #Nijerya #saldırı
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