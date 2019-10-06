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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 16 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi.Ülke basınında çıkan haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, örgütün,...

Genel 06.10.2019, 00:05
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 16 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, örgütün, Borno eyaletine bağlı Mauro köyündeki askeri noktaya saldırdığını belirtti.

Yetkili, saldırıda 11'i asker olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıda iki askerin de kaybolduğunu aktaran yetkili, örgütün askere ait silahları alıp kaçtığını kaydetti.

Öte yandan Nijerya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ibikunle Daramola, basına yaptığı açıklamada, Çad Gölü Havzası'nda örgüte yönelik hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.

Daramola, operasyonda örgüte ait kampın yok edildiğini, çok sayıda örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Boko Haram terör örgütü, son bir haftada ülkenin kuzeydoğusunda 4 askeri noktaya saldırı düzenledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

#Boko Haram #Nijerya #saldırı
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