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Nijerya'da Boko Haram saldırısında 14 asker öldü
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 14 asker yaşamını yitirdi.Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütünün Borno eyaletindeki Gubio - Magumeri kara...
Genel 26.09.2019, 15:56
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 14 asker yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütünün Borno eyaletindeki Gubio - Magumeri kara yolundaki askeri noktaya yaptığı saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.
Daramola, operasyonda ISWAP'a ait iki kampın yok edildiğini kaydetti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.
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