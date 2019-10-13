Nijerya'da Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı.Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Gwoza...
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 10 üst düzey üyesi yakalandı.
Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirterek operasyonda örgütün 10 üst düzey üyesinin yakalandığını ve örgüte ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini aktardı.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana örgütü yöneten Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.
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