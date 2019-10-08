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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 27 kişi kurtarıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 27 kişi kurtarıldı.Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı...

Genel 08.10.2019, 19:04
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 27 kişi kurtarıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 27 kişi kurtarıldı.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı 5 bölgede Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

İliyasu, operasyonlarda 6'sı çocuk 27 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Operasyonlarda örgüt üyelerinin kaldığı iki kampın yok edildiğini ifade eden İliyasu, örgüte ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Nijerya ordusu, geçen hafta, Borno eyaletinde örgüte yönelik düzenlediği operasyonda 51 rehineyi kurtarmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

#Boko Haram #Nijerya #operasyon
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