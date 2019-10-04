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Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 21 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliği Jigawa Sözcüsü Adamu Shehu, yerel medyaya yaptığı...

Genel 04.10.2019, 17:03
Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 21 ölü
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ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliği Jigawa Sözcüsü Adamu Shehu, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Jigawa-Kaduna kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını söyledi.

Shehu, kazada ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu bildiren Shehu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Shehu, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini kaydetti.

#trafik kazası #Nijerya
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