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Nijerya’da kaçırılan 4 Türk işçiden 2’si Türkiye’ye geldi

Geçtiğimiz günlerde Nijerya’da kaçırılan ve yapılan operasyonla kurtarılan 4 Türk işçiden 2’si Türkiye’ye döndü.

Genel 01.08.2019, 11:10 01.08.2019, 11:14
Nijerya’da kaçırılan 4 Türk işçiden 2’si Türkiye’ye geldi

Maden şirketinde çalıştığı öğrenilen Ergün Yurdakul ve Seyit Emre başkent Abuja’dan Türk Havayollarının tarifeli uçağıyla yurda dönerken, diğer 2 Türk işçinin de idari işlemleri ardından Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiği öğrenildi.

Nijerya’da kimliği belirsiz kişiler tarafından 2 hafta önce kaçırılan 4 Türk işçinin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 1 hafta süren çalışmalar ardından geçtiğimiz Cuma günü Türk işçiler düzenlenen operasyonla kurtarılarak Başkent Abujya’ya getirildi. İdari işlemleri tamamlanan Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Türk Havayollarının TK 624 tarifeli sefer sayılı uçağıyla sabah saat 08.30 uçağıyla Türkiye’ye geldi. İstanbul Havalimanı’na gelen işçilerden Ergün Yurdakul pasaport işlemlerinin ardından memleketi Adana’ya giderken, İstanbul’da oturan Seyit Emre evinin yolunu tuttu. Diğer 2 Türk işçinin de işlemlerinin tamamlanması ardından Türkiye’ye gönderilmesinin beklenildiği öğrenildi.

“SİLAHLARIN GÖLGESİNDE TETİKTE YAŞADIK”

Kaçırılan Türk işçilerden Ergün Yurdakul, psikolojik olarak korku yaşadıklarını belirterek, “Sürekli dağda olduğumuz için çevrede olan bitenden haberimiz yoktu. Nijerya hükümetiyle, Türk Konsolosluğu hep beraber birlik içerisinde bizleri sağ sağlam kurtardılar. Psikolojik olarak bir korku tabi ki yaşadık. Silahların gölgesinde her an tetikte yaşadık. Bize karşı herhangi kötü bir davranış olmadı. Şiddet ya da tehditle karşılaşmadık. Hem Türk hükümetine hem de Nijerya hükümetine ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#​​​​​​​Maden şirketi #türk işçiler #türkiye #Nijerya #Nijeryada kaçırılan 4 Türk işçiden 2si Türkiyeye geldi
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