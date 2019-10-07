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Nijerya'da kaçırılan öğrenci ve öğretmenler için fidye talep edildi

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 kız öğrenci ile 2 öğretmen için 80 milyon naira (yaklaşık 224 bin dolar) fidye istendi.Yerel basında yer alan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Sabo-Chikun bölgesindeki Engravers Lisesindeki...

Genel 07.10.2019, 13:01
Nijerya'da kaçırılan öğrenci ve öğretmenler için fidye talep edildi
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ABUJA (AA) - Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 kız öğrenci ile 2 öğretmen için 80 milyon naira (yaklaşık 224 bin dolar) fidye istendi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Sabo-Chikun bölgesindeki Engravers Lisesindeki bir yetkili, silahlı çetelerle görüşme yaptığını ve kaçırılan 8 kişi için 224 bin dolar fidye istendiğini açıkladı.

Silahlı çetelerin daha önce 50 milyon naira istediğini kaydeden yetkili, "Kaçırılmayla ilgili basında çıkan haberler onları kızdırdı ve şimdi kişi başı 10 milyon naira (28 bin dolar) istiyorlar." dedi.

Yetkili, silahlı kişilerin artık pazarlık yapmak istemediğini söyledi.

Silahlı kişiler, Engravers Lisesine perşembe günü baskın düzenlemiş, 6 kız öğrenci ve 2 öğretmeni kaçırmıştı.



#Fidye #kaçırılma #Nijerya #öğrenci
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