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Nijerya'da okula baskın
- Silahlı kişilerin Kaduna eyaletindeki liseye düzenlediği baskında 6 kız öğrenci ile 2 öğretmen kaçırıldı
Genel 03.10.2019, 19:32
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, silahlı kişilerin okula düzenlediği baskında 6 kız öğrenci ile 2 öğretmenin kaçırıldığı bildirildi.
Okulun muhasebecisi Elvis Allah-Yaro, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Sabo-Chikun bölgesindeki Engravers Lisesine silahlı kişilerce baskın düzenlendiğini belirtti.
Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü, okula güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını bildirdi.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için adam kaçırmanın cezası idam olsa da bu olayların önüne geçilemiyor.
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