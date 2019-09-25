Nijerya'da silahlı çete üyesi 109 kişi yakalandı
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 109 çete üyesi yakalandı.Niger Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammadu Abubakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve ordu iş...
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 109 çete üyesi yakalandı.
Niger Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammadu Abubakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve ordu iş birliğinde eyaletin Minna ve Lapai bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 109 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Abubakar, çok sayıda üyenin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.
- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
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