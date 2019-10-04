Nijerya'da silahlı saldırıda 9 asker öldü
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.Ülke basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Sunke köyüne motosikletle gelen silahlı kişiler, askeri noktaya...
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.
Ülke basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Sunke köyüne motosikletle gelen silahlı kişiler, askeri noktaya ateş açtı.
Saldırıda 9 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Öte yandan Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulanilerle, çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
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