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Nijerya'da trafik kazası: 14 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Abdul Jinjiri gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki Gumel-Kano kara yolunda...

Genel 02.09.2019, 11:28
Nijerya'da trafik kazası: 14 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Abdul Jinjiri gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki Gumel-Kano kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Jinjiri, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Jinjiri, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

#Nijerya #trafik kazası
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