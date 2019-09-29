Flaş HaberGünün özeti - 29-09-2019
Nişan yolunda feci trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
- Gaziantep'te nişan için yola çıkan ailenin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Genel 29.09.2019, 18:07 29.09.2019, 18:41
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te nişan için yola çıkan ailenin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Kaplan idaresindeki 27 GK 494 plakalı otomobil, Gaziantep-Adana kara yolunun 35'inci kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 41 N 0261 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Yaralılardan Feyza Betül Kaplan, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hasar gören araçlar, trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.
Öte yandan minibüste bulunan ailenin, kırsal Yamaçoba Mahallesi'ndeki nişan merasime gittiği öğrenilirken, nişan pastasının minibüsün içine dağıldığı görüldü.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:13
|Güneş
|06:36
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|19:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Konyaspor
|6
|9
|6. Galatasaray
|6
|9
|7. Başakşehir
|6
|8
|8. Denizlispor
|6
|8
|9. Antalyaspor
|6
|8
|10. Ankaragücü
|6
|8
|11. Çaykur Rizespor
|6
|8
|12. Malatyaspor
|6
|7
|13. Kasımpaşa
|6
|7
|14. Trabzonspor
|5
|6
|15. Beşiktaş
|5
|5
|16. Göztepe
|5
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|9
|8. Fatih Karagümrük
|6
|9
|9. İstanbulspor
|6
|9
|10. Altay
|6
|9
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Real Betis
|7
|8
|13. Getafe
|7
|7
|14. Levante
|6
|7
|15. Osasuna
|6
|7
|16. Celta de Vigo
|7
|6
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|7
|2