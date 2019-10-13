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Nobelli Ödüllü yazarın kitabını getirene toplu taşıma bedava

- Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Polonyalı Olga Tokarczuk'un yaşadığı Wroclaw kentinde vatandaşlar hafta sonu boyunca Tokarczuk kitaplarıyla toplu taşım araçlarına bedava binebilecek

Genel 11.10.2019, 21:55
Nobelli Ödüllü yazarın kitabını getirene toplu taşıma bedava

VARŞOVA (AA) - Polonya'da Wroclaw kentinde, hemşehrileri yazar Olga Tokarczuk'un Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanması kutlamak üzere Tokarczuk'un kitaplarını yanında bulunduranların hafta sonu boyunca toplu taşıma araçlarından bedava yararlanacağı duyuruldu.

Wroclaw Kenti Ulaştırma Dairesi, Tokarczuk kitaplarını yanında bulunduran vatandaşların hafta sonu boyunca kitaplarını göstererek otobüslerde ve tramvaylarda bedava seyahat edebileceklerini bildirdi.

İsveç Akademisi geçen yıl akademiyi sarsan cinsel taciz skandalı nedeniyle duyurusu ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a verildiğini açıklamıştı.

Tokarczuk'un "sınırlar arası geçişleri bir yaşam biçimi olarak ansiklopedik bir tutkuyla temsil eden anlatısal hayal gücü" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtilmişti.

1962 yılında Polonya'nın Sulechov kentinde doğan Tokarczuk, edebiyat kariyerine başlamadan önce Varşova Üniversitesinde psikoloji okudu ve ünlü psikiyatr Carl Gustav Jung üzerine çalışmalar yaptı.

İlk romanı "Podroz ludzi ksiegi"yi (Kitap İnsanlarının Yolculuğu) 1993 yılında yayımlayan yazar, yapıtlarında doğa ile kültür, akıl ile delilik, erillik ve dişilik, yurt ve yabancılık gibi karşıtlıklar ile bunlar arasındaki geçişleri ele aldı.

#Olga Tokarczuk #nobel edebiyat ödülü #2018 Nobel Edebiyat Ödülü #Wroclaw #Polonya
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