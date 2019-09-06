Norveç'te terör saldırısı hazırlığındaki aşırı sağcı tutuklandı

STOCKHOLM (AA) - Norveç'te aşırı sağcı bir kişinin, terör saldırısına hazırlandığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Norveç devlet televizyonu NRK, 20 yaşındaki söz konusu kişinin terör eylemi planlandığı şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklandığını duyurdu.

Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'ndan (PST) yapılan açıklamada, tutuklanan kişinin, geçen ay Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne yapılan terör saldırısı ile bağlantısının olmadığını açıkladı.

PST ayrıca, aşırı sağcıların gelecek yıl Norveç'te ses getirecek bir terör saldırısı yapmaya hazırlandığı konusunda kamuoyunu uyardı.

Norveç'te bazı aşırı sağcı grupların, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı, Norveç'teki cami saldırıları ve Amerika'daki ırkçı saldırıları destekledikleri belirtilen açıklamada, "Aşırı sağcıların, Müslümanlar, Yahudiler ve Batılı olmayan insanların buluşma yerlerine gelecek yıl terör saldırısı yapabileceği yönünde hazırlıklarından şüpheleniyoruz. Buna göre de önlemlerimizi artırdık." ifadesi kullanıldı.

Norveç'in Barum kentinde 10 Ağustos'ta aşırı sağcı 21 yaşındaki Philip Manshaus, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış, şüpheli terör saldırısından dolayı tutuklanmıştı.