Novi Pazar ile Konya "kardeş belediye" oldu
NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar ile Konya "kardeş belediye" oldu.Novi Pazar Belediye Meclisinde bugün yapılan toplantıda, Konya ile "kardeş belediye"...
NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar ile Konya "kardeş belediye" oldu.
Novi Pazar Belediye Meclisinde bugün yapılan toplantıda, Konya ile "kardeş belediye" olma kararı alındı.
"Kardeş belediye" olma girişiminin Konya'da yaşayan Boşnak kökenliler tarafından başlatıldığını aktaran Bisevac, Türkiye'de yaşayan Boşnak kökenlilerin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.
Alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bisevac, Konya Büyükşehir Belediyesinin Novi Pazar'daki devlet hastanesine ekipman yardımı için harekete geçtiğini sözlerine ekledi.
Novi Pazar'ın, Düzce'nin yanı sıra İstanbul'un Bayrampaşa ve Pendik, İzmir'in Bornova belediyeleri ile de kardeş belediye protokolleri bulunuyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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