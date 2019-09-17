Nüfus sayımındaki muhtemel şaibeler Iraklı Türkmenleri endişelendiriyor

KERKÜK (AA) - ALİ MUKARREM GARİP - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, ülkede gelecek yıl yapılması planlanan nüfus sayımındaki olası şaibelerden endişe duyduklarını belirtti.

Irak Parlamentosunda geçen dönem Kerkük Milletvekilliği görevini de yürüten Hasan Turan, gelecek yıl yapılması planlanan nüfus sayımı, bu konudaki beklenti ve endişelerini AA muhabirine değerlendirdi.

Turan, nüfus sayımında şaibe ihtimalinden söz ederek, "Irak nüfus sayımında kamuoyuna açıklanacak verilerin doğru olmayacağından endişeliyiz." diyerek, bu sayımla planlı şekilde ülkedeki Türkmen nüfusunun az gösterilmek istenebileceğini söyledi.

Irak'ta 2003 yılından bu yana nüfus sayımının yapılmadığını hatırlatan Turan, nüfus sayımına karşı olmadıklarını ancak Türkmen bölgelerinden alınacak verilerin hükümet tarafından titizlikle incelenip, bunların şeffaf ve gerçeği yansıtacak şekilde açıklanmasını istediklerini ifade etti.

- "Sayımda etnik kimlik kısmı kaldırılmalı"

Nüfus sayımı için hazırlanan formda mezhep sorusunun kaldırılması gibi etnik kimlikle ilgili kısmın da kaldırılması gerektiğini söyleyen Turan, "Irak'ta özellikle Türkmenlerin nüfusunu gerçek sayısından az göstermek için birtakım proje ve oyunlar var. Verileri sisteme geçmek için Planlama Bakanlığı tarafından belirlenecek memurların taraflı olup olmayacağından da kaygı duyuyoruz." diyerek çekincelerini dile getirdi.

- "Kerkük'e nüfus kaydırması yapıldı"

Kerkük'e 2003 öncesi ve sonrası yoğun nüfus kaydırması yapıldığını dile getiren Turan, sözlerine şöyle devam etti:

''Türkmenler olarak bizim açımızdan 1957 nüfus sayımı esastır. Babası ya da dedesi 1957 yılı nüfus sayımında Kerkük'te kütük kaydı bulunanlar gerçek Kerküklülerdir. Bunun dışında kentin demografik yapısını değiştirmek amacıyla Kerkük'e getirilen yüz binlerce kişiye Kerküklü kimliği kazandırıldı. Bu da bizim için sorun ve tehlikedir.''

Türkmen yönetici Turan, terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalan Musul kentinin Telafer ilçesi ve Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesinin köylerine çeşitli nedenlerle geri dönemeyen Türkmenlerin de olduğuna dikkati çekerek, "Yerinden edilerek sığınmacı durumuna düşen Türkmenler de nüfus sayımı açısından bizim için büyük kayıptır." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Türkmen nüfusunun az gösterilmesi için yanlış adımlar atıldığını savunan Hasan Turan, "Nüfus sayımına yaklaşık bir yıl süre kalmışken Erbil kentindeki asayiş güçleri devlet kurumlarına müracaatta bulunan Türkmenlere kendilerini Kürt olarak yazdırmaları baskısı uyguluyor." diye konuştu.

ITC yetkilisi Turan, Kerkük'te Irak hükümetinin bilgi ve onayı dışında yüzlerce Suriye göçmenin de bulundurulduğu uyarısı yaparak, sayıma başlanmadan önce kentin değiştirilen demografik yapısına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.