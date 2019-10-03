Nur Sultan'a "İslam Dünyasının Yeşil Başkenti" ödülü
NUR SULTAN (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan "İslam Dünyasının Yeşil Başkenti" ödülüne layık görüldü.Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan...
NUR SULTAN (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan "İslam Dünyasının Yeşil Başkenti" ödülüne layık görüldü.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Kahire Büyükelçisi Arman İsagaliyev başkanlığındaki heyet, Fas'ın başkenti Rabat'taki ISESCO'nun merkez ofisinde düzenlenen İslam Konferansı Çevre Bakanları 8. Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda, doğanın korunmasına katkı sağlayan ülkelere ödüller verilirken Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan "İslam Dünyasının Yeşil Başkenti" ödülüne layık görüldü.
ISESCO'dan yapılan açıklamada, Nur Sultan'a, geleceğin enerjisi temalı uluslararası fuara ev sahipliği yapması ve yeşil enerjiyle ilgili başarılı projeleri nedeniyle bu ödülün verildiği belirtildi.
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