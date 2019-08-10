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Nuri Pakdil taburcu oldu

Tedavisi iki aydır Ankara Şehir Hastanesinde devam eden yazar Nuri Pakdil taburcu oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Pakdil’i hastanede ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı.

Genel 10.08.2019, 11:12
Nuri Pakdil taburcu oldu

Tedavisi iki aydır Ankara Şehir Hastanesinde devam eden yazar Nuri Pakdil taburcu oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Pakdil’i hastanede ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı.

7 Haziran’da Kahramanmaraş’ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledilmişti. Burada başarılı bir operasyon geçiren Pakdil, solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. 12 gün yoğun bakımda kalan Nuri Pakdil’in tedavisi daha sonra Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servisinde devam etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sağlık durumu düzelen Nuri Pakdil’i bir kez daha hastanede ziyaret etti. Tedavi sürecini yakından izlediği yazarla bir süre sohbet eden Bakan Koca, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Pakdil, 2 aylık tedavisinin tamamlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesinden taburcu oldu.

(İHA)
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