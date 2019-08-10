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Nuri Pakdil taburcu oldu
Tedavisi iki aydır Ankara Şehir Hastanesinde devam eden yazar Nuri Pakdil taburcu oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Pakdil’i hastanede ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı.
Genel 10.08.2019, 11:12
Tedavisi iki aydır Ankara Şehir Hastanesinde devam eden yazar Nuri Pakdil taburcu oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Pakdil’i hastanede ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sağlık durumu düzelen Nuri Pakdil’i bir kez daha hastanede ziyaret etti. Tedavi sürecini yakından izlediği yazarla bir süre sohbet eden Bakan Koca, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Pakdil, 2 aylık tedavisinin tamamlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesinden taburcu oldu.(İHA)
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