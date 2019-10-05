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Nusaybin'de terör saldırısı
MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce nöbet tutan bekçilere silahla ateş açıldı.Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Nusaybin Devlet Hastanesi önünde nöbet tutan bekçilere silahlı saldırı düzenledi.Güvenlik...
Genel 05.10.2019, 16:42
MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce nöbet tutan bekçilere silahla ateş açıldı.
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı.
Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı, saldırganlara ait tabanca ele geçirildi.
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