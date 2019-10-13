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Nusaybin'de YPG/PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik saldırısı

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda şehit düşen siviller gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla defnedildi

Genel 12.10.2019, 11:35
Nusaybin'de YPG/PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik saldırısı

DİYARBAKIR (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda şehit düşen siviller gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda dün şehit olan sivillerin cenazeleri, Nusaybin Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Saldırıda şehit düşen Nayif Sincar, Ahmet Delen, Mehmet Şirin Demir, Orhan Doğan, Suriye uyruklu Dara Ali ve diğer üç kişinin cenazeleri yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak kılınan cenaze namazının ardından Moris ile Hacılar mezarlıklarında gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla defnedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda şehit düşenlerden Mehmet Şirin Demir'in TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in babası olduğu öğrenilmişti.


#nusaybin #mardin
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