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O Başkonsolosluk havadan görüntülendi
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşice katledildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, cinayetten bir yıl sonra havadan görüntülendi.
Genel 02.10.2019, 14:21 02.10.2019, 14:42
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşice katledildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, cinayetten bir yıl sonra havadan görüntülendi.
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilişinin yıl dönümünde anılıyor. Konsolosluk önünde düzenlenen anma törenine Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ve BM Özel Raportörü Agnes Callamard da katılıyor.
Kaşıkçı’nın katledildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda ise sessizlik hakim. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde bir yanda vahşi cinayetin işlendiği konsolosluk binası, diğer yanda ise Cemal Kaşıkçı’nın anma töreni görülüyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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